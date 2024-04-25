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20.04.2024 10:53 834

Обидва матчі Чорноморця з Шахтарем відбудуться в Києві

Сьогодні 16:55 54 0
Обидва матчі Чорноморця з Шахтарем відбудуться в Києві
#Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Перенесений матч 12-го та поєдинок 27-го туру Української прем'єр-ліги з футболу між Чорноморцем та Шахтарем відбудуться в Києві.

Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.

Обидві гри, які відбудуться 1 та 5 травня, прийматиме стадіон "Арена Лівий берег". Початок зустрічей — о 13:00 та о 18:00 відповідно.

Ініціатором перенесення матчів були одесити. За обопільним рішенням клубів організацію продажу квитків на себе візьме Шахтар, а гроші залучені з поєдинків будуть направлені на підтримку Збройних сил України.

"Причина зміни місця проведення ігор - складна логістика, що не сприяє якісній підготовці футболістів напередодні відповідальних матчів на фінішній прямій чемпіонату. Одеська команда за попереднім розкладом мала б таку мапу футбольних зустрічей: Ужгород - Одеса - Львів. Протягом 10 днів на команду чекали б майже 60 годин подорожей потягом.

Тому з міркувань ефективної і зручної логістики Чорноморець вирішив вступити в перемовини з суперником і прийшов до важливої згоди", — йдеться у заяві.

Напередодні Шахтар здобув мінімальну перемогу над Зорею.

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