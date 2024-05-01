Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар розгромно переміг одеський Чорноморець у перенесеному матчі 12 туру Української Прем’єр-ліги.

Огляд матчу

Чемпіонат України УПЛ

1 травня, 12 тур

Чорноморець – Шахтар 1:4 (1:3)

Голи: 0:1 - 3’ Гомес, 1:1 - 12’ Бадібанга, 1:2 - 16’ Гомес, 1:3 - 42’ Гомес, 1:4 - 66’ Швед

Чорноморець: Варакута, Єрмаков, Путря (Альваренга 78’), Бойчук (Зе Гомес 66’), Авагімян (Кузик 66’), Васильєв, Брагару, Салюк (Ієде), Шпорн, Бадібанга, Штогрін (Гучек 46’)

Шахтар: Різник, Бондар, Азаров, Конопля, Матвієнко, Криськів (Назарина 81’), Судаков, Марлон (Степаненко 64’), Кевiн (Егіналду 64’), Зубков (Швед 64’), Сікан (Траоре 64’)

Попередження: Васильєв 40’, Шпорн 52’, Бондар 78’, Матвієенко 88’

Відставання "гірників" від Динамо складає 4 очки після розгромної перемоги киян над Вересом.

Топ-5 турнірної таблиці УПЛ