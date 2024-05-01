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Чорноморець – Шахтар 1:4: огляд матчу УПЛ

Сьогодні 20:52 60 0
Чорноморець – Шахтар 1:4: огляд матчу УПЛ
#Верес, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар розгромно переміг одеський Чорноморець у перенесеному матчі 12 туру Української Прем’єр-ліги.

Огляд матчу

Чемпіонат України УПЛ
1 травня, 12 тур

Чорноморець – Шахтар 1:4 (1:3)

Голи: 0:1 - 3 Гомес, 1:1 - 12 Бадібанга, 1:2 -  16 Гомес, 1:3 - 42 Гомес, 1:4 - 66 Швед

ЧорноморецьВаракута, Єрмаков, Путря (Альваренга 78), Бойчук (Зе Гомес 66), Авагімян (Кузик 66), Васильєв, Брагару, Салюк (Ієде), Шпорн, Бадібанга, Штогрін (Гучек 46)

Шахтар: Різник, Бондар, Азаров, Конопля, Матвієнко, Криськів (Назарина 81), Судаков, Марлон (Степаненко 64), Кевiн (Егіналду 64), Зубков (Швед 64), Сікан (Траоре 64)

Попередження: Васильєв 40, Шпорн 52, Бондар 78, Матвієенко 88

Відставання "гірників" від Динамо складає 4 очки після розгромної перемоги киян над Вересом.

Топ-5 турнірної таблиці УПЛ

  1. Шахтар (Донецьк) – 64 очка (26 ігор)
  2. Динамо (Київ) – 60 (26)
  3. Кривбас (Кривий Ріг) – 54 (26)
  4. Дніпро-1 (Дніпро) – 45 (26)
  5. Рух (Львів) – 44 (26)
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