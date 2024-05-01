Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар розгромно переміг одеський Чорноморець у перенесеному матчі 12 туру Української Прем’єр-ліги.
Огляд матчу
Чорноморець – Шахтар 1:4 (1:3)
Голи: 0:1 - 3’ Гомес, 1:1 - 12’ Бадібанга, 1:2 - 16’ Гомес, 1:3 - 42’ Гомес, 1:4 - 66’ Швед
Чорноморець: Варакута, Єрмаков, Путря (Альваренга 78’), Бойчук (Зе Гомес 66’), Авагімян (Кузик 66’), Васильєв, Брагару, Салюк (Ієде), Шпорн, Бадібанга, Штогрін (Гучек 46’)
Шахтар: Різник, Бондар, Азаров, Конопля, Матвієнко, Криськів (Назарина 81’), Судаков, Марлон (Степаненко 64’), Кевiн (Егіналду 64’), Зубков (Швед 64’), Сікан (Траоре 64’)
Попередження: Васильєв 40’, Шпорн 52’, Бондар 78’, Матвієенко 88’
Відставання "гірників" від Динамо складає 4 очки після розгромної перемоги киян над Вересом.
Топ-5 турнірної таблиці УПЛ
- Шахтар (Донецьк) – 64 очка (26 ігор)
- Динамо (Київ) – 60 (26)
- Кривбас (Кривий Ріг) – 54 (26)
- Дніпро-1 (Дніпро) – 45 (26)
- Рух (Львів) – 44 (26)