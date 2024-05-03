Шахтар назвав найкращого гравця квітня

Джерело - Чемпіон.
Найкращим гравцем донецького Шахтаря у квітні став нападник команди Данило Сікан.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У голосуванні серед уболівальників він випередив Кевіна, Лассіна Траоре та Артема Бондаренка та набрав 47% голосів. У квітні Данило відіграв у 6 матчах "гірників". На рахунку форварда — 5 голів.
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Напередодні Чорноморець та Шахтар провели перенесений матч 12 туру чемпіонату України. Вже в неділю, 5 травня, команди знову зустрінуться в межах 27 туру УПЛ. За попередньою домовленістю, місце проведення обох ігор — столичний стадіон "Лівий берег".
Наразі донецький клуб лідирує у турнірній таблиці чемпіонату України.