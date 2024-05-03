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28.04.2024 07:21 865

Шахтар назвав найкращого гравця квітня

Сьогодні 12:20 104 0
Шахтар назвав найкращого гравця квітня
#Данило Сікан, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Найкращим гравцем донецького Шахтаря у квітні став нападник команди Данило Сікан.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У голосуванні серед уболівальників він випередив Кевіна, Лассіна Траоре та Артема Бондаренка та набрав 47% голосів. У квітні Данило відіграв у 6 матчах "гірників". На рахунку форварда — 5 голів.

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Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Напередодні Чорноморець та Шахтар провели перенесений матч 12 туру чемпіонату України. Вже в неділю, 5 травня, команди знову зустрінуться в межах 27 туру УПЛ. За попередньою домовленістю, місце проведення обох ігор — столичний стадіон "Лівий берег". 

Наразі донецький клуб лідирує у турнірній таблиці чемпіонату України.

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