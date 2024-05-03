Анчелотті оголосив розподіл ігрового часу між Луніним та Куртуа в кінцівці сезону

Джерело - Marca.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті оголосив, хто захищатиме ворота мадридців у найближчих матчах іспанської Ла Ліги та Ліги чемпіонів.

Цитує слова італійського фахівця Marca.

"Куртуа зараз у порядку. Він зіграє проти Кадіса і це дуже чудова новина для нас, ми раді його поверненню. Тібо зараз може зробити великий внесок у результат, але у матчі-відповіді Ліги чемпіонів з Баварією зіграє Андрій Лунін. Чи зіграє Тібо у можливому фіналі ЛЧ? Я не знаю, ми не можемо думати про те, що станеться через місяць, зараз для нас фінал – це наступний матч з Баварією, а далі побачимо", – розповів Анчелотті.

Раніше з'являлась інформація, що Лунін може покинути мадридський клуб улітку, щоб не залишатися в тіні Куртуа, який відновився від пошкодження хрестоподібних зв'язок.

Нагадаємо, що керівництво "вершкових" надіслало українцю та його агенту Жорже Мендешу пропозицію продовжити угоду.

Поточний контракт Луніна з мадридцями завершиться влітку 2025 року. Андрій у цьому сезоні відіграв 29 поєдинків в усіх турнірах за мадридців. На його рахунку — 12 сухих матчів.