У Мілані визначилися з головними кандидатами на заміну Піолі

Джерело - Sky Sport Italia.

У Мілані вирішили, яких трьох фахівців вважають головними претендентами на посаду нового головного тренера.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, ними є три португальці — Паулу Фонсека (Лілль), Рубен Аморім (Спортинг) та Сержіу Консейсау (Порту). Зазначається, що саме останній є фаворитом в очах керівництва клубу.

Нещодавно повідомлялося, що попри підписання нового довгострокового контракту з Порту, Консейсау може бути звільнений з клубу через прихід нового президента. Щодо Аморіма, то в Мілані вважають, що його буде складно запросити, а Фонсека є третьою опцією.

Нагадаємо, за інформацією Фабріціо Романо, Стефано Піолі точно залишить Мілан. Клуб був близький до досягнення угоди з відомим іспанським фахівцем, але переговори довелося припинити через негативну реакцію фанатів.