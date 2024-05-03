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У Мілані визначилися з головними кандидатами на заміну Піолі

Вчора 22:39 128 0
У Мілані визначилися з головними кандидатами на заміну Піолі
#Консейсау, #Мілан, #Порту, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Sky Sport Italia.

У Мілані вирішили, яких трьох фахівців вважають головними претендентами на посаду нового головного тренера. 

Про це повідомляє Sky Sport Italia. 

За інформацією джерела, ними є три португальці — Паулу Фонсека (Лілль), Рубен Аморім (Спортинг) та Сержіу Консейсау (Порту). Зазначається, що саме останній є фаворитом в очах керівництва клубу.

Нещодавно повідомлялося, що попри підписання нового довгострокового контракту з Порту, Консейсау може бути звільнений з клубу через прихід нового президента. Щодо Аморіма, то в Мілані вважають, що його буде складно запросити, а Фонсека є третьою опцією. 

Нагадаємо, за інформацією Фабріціо Романо, Стефано Піолі точно залишить Мілан. Клуб був близький до досягнення угоди з відомим іспанським фахівцем, але переговори довелося припинити через негативну реакцію фанатів. 

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