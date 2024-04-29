Порту може звільнити головного тренера, з яким продовжили контракт кілька днів тому

Джерело - Твіттер Ніколо Скіри.

Порту може припинити співпрацю з головним тренером Сержій Консейсау, який очолює команду майже 7 років.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Попри те, що в чемпіонаті Португалії Порту вже точно не підніметься вище третього місця, причина можливого звільнення — не погані результати. Справа в тому, що днями в клубі сталася історична зміна президента клубу. На цій посаді Андре Віллаш-Боаш замінив Жорже Нуну Пінту да Кошту, який керував Порту 42 роки.

Незважаючи на те, що 25 квітня да Кошта продовжив з Консейсау контракт на 4 роки, Віллаш-Боаш планує звільнити його. Новий президент хоче бачити тренером іншого фахівця.

Сержіу Консейсау вважається одним із найуспішніших наставників у історії Порту. Під його керівництвом "дракони" по три рази виграли чемпіонат Португалії, національний Кубок і Суперкубок, а також одного разу здобули Кубок ліги.

До слова, Віллаш-Боаш свого часу також був головним тренером Порту. На чолі команди він провів лише один сезон-2010/11, але встиг виграти 4 титули — Лігу Європи, чемпіонство, Кубок та Суперкубок Португалії.