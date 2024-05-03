Реал хоче підписати 16-річного аргентинського футболіста

Головне
Відомі склад і поєднання ланок збірної України на вирішальний матч із Литвою
Сьогодні 19:02 232
Став відомий транслятор фінального матчу Кубку України
Сьогодні 15:51 660
Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 13:04 78907 7
День вирішального матчу: збірна України зіграє з Литвою у п'ятому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1B
Сьогодні 10:07 6025 1
Гонка Формули-1 на узбережжі Атлантичного океану: усе про Гран-прі Маямі
Сьогодні 09:33 310
Астон Вілла поступилася Олімпіакосу, Фіорентина вирвала перемогу над Брюгге: результати матчів 1/2 фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 00:02 3231
Баєр продовжив свою безпрограшну серію, Марсель та Аталанта розписали мирову: результати півфіналів Ліги Європи
Вчора 23:56 4661
Челсі з Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі АПЛ
Вчора 23:28 8412
Дяченко пройшла у фінал ЧЄ у вправах на колоді
Вчора 22:14 368
Визначився останній суперник збірної України на Олімпійських іграх-2024
Вчора 21:34 8564
Прямі трансляції
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 19:16 210
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 19:58 452
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 18:48 343
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 834
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 878

Реал хоче підписати 16-річного аргентинського футболіста

Сьогодні 19:10 65 0
Реал хоче підписати 16-річного аргентинського футболіста
#Реал Мадрид, #Рівер Плейт

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал планує підписати 16-річного футболіста Рівер Плейта аргентинця Франка Мастантуоно.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Реал Мадрид вже зв'язався з Рівер Плейт, щоб запросити Франко Мастантуоно, оскільки вони дуже цінують аргентинського півзахисника, як і повідомлялося в березні.

Скаути вважають, що він може стати ще однією перлиною, схожою на Феде Вальверде, який також приєднався до Реала з Південної Америки", — йдеться у пості.

Нагадаємо, наразі королівський клуб посідає першу сходинку в Ла Лізі. У 33 турі іспанського чемпіонату він здолав Реал Сосьєдад.

Також напередодні підопічні Карло Анчелотті зіграли внічию у першому півфінальному поєдинку Ліги чемпіонів проти Баварії. Матч-відповідь відбудеться у середу, 8 травня, у Мадриді.

Коментарі ()
Популярне зараз
Визначився останній суперник збірної України на Олімпійських іграх-2024 Визначився останній суперник збірної України на Олімпійських іграх-2024 8564
День вирішального матчу: збірна України зіграє з Литвою у п'ятому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1B День вирішального матчу: збірна України зіграє з Литвою у п'ятому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1B 6025 1
Баєр продовжив свою безпрограшну серію, Марсель та Аталанта розписали мирову: результати півфіналів Ліги Європи Баєр продовжив свою безпрограшну серію, Марсель та Аталанта розписали мирову: результати півфіналів Ліги Європи 4661
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 5923
Челсі з Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі АПЛ Челсі з Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі АПЛ 8412
Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА 78907 7
Рекомендуємо
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 7198 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65666 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 100502
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46901
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35977 2
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 30720