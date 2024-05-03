Реал хоче підписати 16-річного аргентинського футболіста

Мадридський Реал планує підписати 16-річного футболіста Рівер Плейта аргентинця Франка Мастантуоно.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Реал Мадрид вже зв'язався з Рівер Плейт, щоб запросити Франко Мастантуоно, оскільки вони дуже цінують аргентинського півзахисника, як і повідомлялося в березні.

Скаути вважають, що він може стати ще однією перлиною, схожою на Феде Вальверде, який також приєднався до Реала з Південної Америки", — йдеться у пості.