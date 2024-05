Реал хоче підписати 16-річного аргентинського футболіста

Мадридський Реал планує підписати 16-річного футболіста Рівер Плейта аргентинця Франка Мастантуоно.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨⚪️ Real Madrid have already made contact with River Plate to ask for Franco Mastantuono as they really appreciate the Argentinian midfielder, as reported in March.



Real scouts believe he could be another gem similar to Fede Valverde who also joined from South America. pic.twitter.com/Q9rXL4DGYR