Реал хоче підписати 16-річного аргентинського футболіста

Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал планує підписати 16-річного футболіста Рівер Плейта аргентинця Франка Мастантуоно.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
"Реал Мадрид вже зв'язався з Рівер Плейт, щоб запросити Франко Мастантуоно, оскільки вони дуже цінують аргентинського півзахисника, як і повідомлялося в березні.
Скаути вважають, що він може стати ще однією перлиною, схожою на Феде Вальверде, який також приєднався до Реала з Південної Америки", — йдеться у пості.
🚨⚪️ Real Madrid have already made contact with River Plate to ask for Franco Mastantuono as they really appreciate the Argentinian midfielder, as reported in March.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2024
Real scouts believe he could be another gem similar to Fede Valverde who also joined from South America. pic.twitter.com/Q9rXL4DGYR
Нагадаємо, наразі королівський клуб посідає першу сходинку в Ла Лізі. У 33 турі іспанського чемпіонату він здолав Реал Сосьєдад.
Також напередодні підопічні Карло Анчелотті зіграли внічию у першому півфінальному поєдинку Ліги чемпіонів проти Баварії. Матч-відповідь відбудеться у середу, 8 травня, у Мадриді.