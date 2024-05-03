17-річний вінгер Палмейрас близький до переходу в Челсі

Джерело - Mundo Deportivo.

Челсі планує підписати 17-річного вінгера Палмейрас Ештевау Вілліана за 55 мільйонів євро.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Зазначається, що клуб готує пропозицію в 30 мільйонів, а ще 25 хоче виплатити пізніше.

Сам футболіст відкрито заявляв, що бажає грати за Барселону. До того ж каталонський клуб вже рік стежить за "Мессінью". Таке прізвисько дали гравцю через схожу манеру гри з Ліонелем Мессі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лондонський клуб готовий сплатити клаусулу за Вілліана розміром близько 60 мільйонів євро.

Наразі Челсі посідає 8 сходинку в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. У перенесеній грі 26 туру команда святкувала домашню перемогу над Тоттенгемом.