Слован оголосив про розірвання контракту зі скандальним динамівцем

Джерело - ФК Слован Братислава.

Словацький Слован розірвав контракт оренди з вінгером київського Динамо Жерсоном Родрігесом.

Про це повідомила пресслужба братиславської команди.

Зазначається, що причиною припинення співпраці став брак дисципліни та професіоналізму в люксембуржця.

"З Жерсоном ми сьогодні припинили співпрацю. Вибачте, що так вийшло. Він, безперечно, якісний футболіст, але одного таланту недостатньо, якщо відсутні інші якості, які є ключовими в професійному футболі — дисципліна та професіоналізм. Жоден гравець не може бути важливішим, ніж команда та клуб. Ми шукали способи домовитись про дострокове припинення співпраці з Родрігесом, і нам це вдалось." — сказав генеральний менеджер Слована Іван Кмотрик.

Раніше ми повідомляли, що Родрігеса виключили зі складу словацької команди через неадекватну поведінку. Тренер Слована прокоментував ситуацію з Жерсоном.

Нагадаємо, люксембуржець був засуджений за насильство щодо своєї колишньої дівчини.

Чинна угода Родрігеса з Динамо розрахована до літа 2025 року.