Слован оголосив про розірвання контракту зі скандальним динамівцем

Джерело - ФК Слован Братислава.
Словацький Слован розірвав контракт оренди з вінгером київського Динамо Жерсоном Родрігесом.
Про це повідомила пресслужба братиславської команди.
Зазначається, що причиною припинення співпраці став брак дисципліни та професіоналізму в люксембуржця.
"З Жерсоном ми сьогодні припинили співпрацю. Вибачте, що так вийшло. Він, безперечно, якісний футболіст, але одного таланту недостатньо, якщо відсутні інші якості, які є ключовими в професійному футболі — дисципліна та професіоналізм.
Жоден гравець не може бути важливішим, ніж команда та клуб. Ми шукали способи домовитись про дострокове припинення співпраці з Родрігесом, і нам це вдалось." — сказав генеральний менеджер Слована Іван Кмотрик.
Раніше ми повідомляли, що Родрігеса виключили зі складу словацької команди через неадекватну поведінку. Тренер Слована прокоментував ситуацію з Жерсоном.
Нагадаємо, люксембуржець був засуджений за насильство щодо своєї колишньої дівчини.
Чинна угода Родрігеса з Динамо розрахована до літа 2025 року.