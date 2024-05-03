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Тен Гаг: Влітку ми хотіли підписати Кейна, але не змогли отримати його

Сьогодні 16:59 114 0
Тен Гаг: Влітку ми хотіли підписати Кейна, але не змогли отримати його
#Баварія, #Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг, #Гаррі Кейн

Джерело - Sky Sports.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг розповів, що минулого літа клуб хотів підписати нападника збірної Англії Гаррі Кейна.

Його слова передає Sky Sports.

"У нас були деякі рішення щодо таких талантів, як Расмус Хойлунд. Я бачив нападника, який уже довів свій клас, якого ми хотіли підписати, але не змогли отримати. Після цього клуб повернувся до Расмуса, тому що він талант.

Так, я мав на увазі Гаррі Кейна, і ви розумієте, що він заб'є вам 30 голів. Я думаю, що Расмус теж досягне цього, але йому потрібен час. Несправедливо оцінювати його так само як Кейна. Я б ніколи не порівнював цих гравців, тому що вони дуже різні.

Але з Хойлундом, я думаю, ми мали найбільший потенціал на позиції нападника минулого літа, і ми дуже задоволені цим трансфером. Йому просто потрібен час, щоб адаптуватися, і ми дуже раді, що він вже демонструє свої переваги, забиваючи голи", — сказав наставник.

Минулого літа англієць приєднався до Баварії. У поточному сезоні він зіграв 43 матчі за свій клуб, забив 43 м'ячі та віддав 11 результативних передач.

За цей період в німецькому клубі нападник встиг встановити рекорд Бундесліги за кількістю голів у дебютному сезоні, а також побив національний рекорд результативності в одному сезоні Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, нещодавно Баварія з голом Кейна зіграла унічию в першому півфінальному поєдинку ЛЧ проти мадридського Реала. Матч-відповідь відбудеться у середу, 8 травня, у Мадриді.

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