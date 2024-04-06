Кейн встановив черговий рекорд Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Зірковий форвард Баварії Гаррі Кейн встановив рекорд німецької Бундесліги, незважаючи на сенсаційну поразку від Гайденгайма (3:2).

Англієць став першим гравцем в історії німецького чемпіонату, який забив 32 голи в дебютному сезоні, тим самим перевершив досягнення Уве Зеллера, який встановлював його ще в сезоні-1963/64.

🚨 RECORD ! Harry Kane devient le 1er joueur de l’Histoire à inscrire 32 buts lors de sa 1ère saison en Bundesliga. 🇩🇪⚽️



Via @Statsdufoot pic.twitter.com/t75WgiyYNY — Actu Foot (@ActuFoot_) April 6, 2024

Зазначимо, що рекорд за кількістю голів в одному сезоні належить Роберту Левандовські, який в сезоні-2020/21 забив 41 гол.

Раніше, Кейн встановлював рекорд за кількістю хет-триків у дебютному сезоні.