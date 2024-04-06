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Кейн встановив черговий рекорд Бундесліги

Сьогодні 21:36 87 0
Кейн встановив черговий рекорд Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Гаррі Кейн

Джерело - Чемпіон.

Зірковий форвард Баварії Гаррі Кейн встановив рекорд німецької Бундесліги, незважаючи на сенсаційну поразку від Гайденгайма (3:2).

Англієць став першим гравцем в історії німецького чемпіонату, який забив 32 голи в дебютному сезоні, тим самим перевершив досягнення Уве Зеллера, який встановлював його ще в сезоні-1963/64.

Зазначимо, що рекорд за кількістю голів в одному сезоні належить Роберту Левандовські, який в сезоні-2020/21 забив 41 гол.

Раніше, Кейн встановлював рекорд за кількістю хет-триків у дебютному сезоні.

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