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25.04.2024 21:39 385

Кейн установив національний рекорд результативності в одному сезоні ЛЧ

Сьогодні 13:04 84 0
Кейн установив національний рекорд результативності в одному сезоні ЛЧ
#Ліга чемпіонів, #Гаррі Кейн

Джерело - Чемпіон.

Форвард Баварії Гаррі Кейн установив рекорд результативності в одному сезоні Ліги чемпіонів серед англійських футболістів.

Про це повідомляє статистичний портал OptaJoe.

Кейн відзначився голом у ворота Реала в матчі 1/2 фіналу ЛЧ. Цей забитий м'яч став 11 результативною дією в цьому сезоні турніру, тим самим гравець обійшов Стівена Джеррарда та Девіда Бекхема за цим показником.

Нагадаємо, Баварія розписала бойову нічию з Реалом в першому півфінальному матчі. Матч-відповідь відбудеться 8 травня в Мадриді.

Раніше ми повідомляли, що бразильський вінгер "вершкових" Вінісіус очолює гонку бомбардирів ЛЧ в останніх трьох сезонах за системою "гол + пас"

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