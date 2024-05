Кейн установив національний рекорд результативності в одному сезоні ЛЧ

Форвард Баварії Гаррі Кейн установив рекорд результативності в одному сезоні Ліги чемпіонів серед англійських футболістів.

Про це повідомляє статистичний портал OptaJoe.

Кейн відзначився голом у ворота Реала в матчі 1/2 фіналу ЛЧ. Цей забитий м'яч став 11 результативною дією в цьому сезоні турніру, тим самим гравець обійшов Стівена Джеррарда та Девіда Бекхема за цим показником.

11 - Harry Kane has been directly involved in 11 goals in the UEFA Champions League this season (eight goals, three assists); the most ever by an English player in a single campaign in the competition. Reliable. pic.twitter.com/LDgGglKgHa