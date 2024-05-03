Куртуа повернеться в матчі з Кадісом. Стала відома доля Луніна

Джерело - Marca.

Воротар Реала Тібо Куртуа повернеться до гри в домашньому матчі 34 туру іспанської Ла Ліги проти Кадіса.

Про це повідомляє Marca.

Бельгієць проведе перший за 322 дні офіційний поєдинок. Зазначається, що тренерський штаб "вершкових" не буде ризикувати Куртуа та дасть зіграти йому один тайм. Другу половину гри проведе іспанський голкіпер Реала Кепа Аррісабалага.

Український воротар Андрій Лунін гратиме у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії, однак у разі виходу до фіналу турніру ворота Реала може захищати саме Куртуа. Напередодні підопічні Карло Анчелотті розписали бойову нічию з мюнхенцями.

Матч Реал Мадрид — Кадіс відбудеться в суботу, 4 травня, о 17:15 за київським часом. Дивитися поєдинок можна на медіасервісі MEGOGO.