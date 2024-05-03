Куртуа повернеться в матчі з Кадісом. Стала відома доля Луніна

Головне
Україна зіграє з Литвою у п'ятому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1В
Сьогодні 10:07 245
Гонка Формули-1 на узбережжі Атлантичного океану: усе про Гран-прі Маямі
Сьогодні 09:33 152
Астон Вілла поступилася Олімпіакосу, Фіорентина вирвала перемогу над Брюгге: результати матчів 1/2 фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 00:02 2366
Баєр продовжив свою безпрограшну серію, Марсель та Аталанта розписали мирову: результати півфіналів Ліги Європи
Вчора 23:56 3845
Челсі з Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі АПЛ
Вчора 23:28 6954
Дяченко пройшла у фінал ЧЄ у вправах на колоді
Вчора 22:14 320
Визначився останній суперник збірної України на Олімпійських іграх-2024
Вчора 21:34 6636
10 років тому відбувся останній матч Шахтаря на Донбас Арені: як це було
Вчора 18:55 836
Довбик та Лунін можуть потрапити до символічної збірної сезону Ла Ліги
Вчора 17:54 397
NAVI здобули вольову перемогу над BIG та вийшли до плей-оф ESL Pro League Season 19
Вчора 17:15 303
Прямі трансляції
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 19:16 193
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 19:58 432
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 18:48 325
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 819
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 863

Куртуа повернеться в матчі з Кадісом. Стала відома доля Луніна

Сьогодні 10:54 145 0
Куртуа повернеться в матчі з Кадісом. Стала відома доля Луніна
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Баварія, #Кадіс, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Тібо Куртуа, #Кепа Аррісабалага

Джерело - Marca.

Воротар Реала Тібо Куртуа повернеться до гри в домашньому матчі 34 туру іспанської Ла Ліги проти Кадіса.

Про це повідомляє Marca.

Бельгієць проведе перший за 322 дні офіційний поєдинок. Зазначається, що тренерський штаб "вершкових" не буде ризикувати Куртуа та дасть зіграти йому один тайм. Другу половину гри проведе іспанський голкіпер Реала Кепа Аррісабалага.

Український воротар Андрій Лунін гратиме у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії, однак у разі виходу до фіналу турніру ворота Реала може захищати саме Куртуа. Напередодні підопічні Карло Анчелотті розписали бойову нічию з мюнхенцями.

Матч Реал Мадрид — Кадіс відбудеться в суботу, 4 травня, о 17:15 за київським часом. Дивитися поєдинок можна на медіасервісі MEGOGO.

Коментарі ()
Популярне зараз
НОК та Мінспорту розробили рекомендації щодо контакту з росіянами на Олімпійських іграх НОК та Мінспорту розробили рекомендації щодо контакту з росіянами на Олімпійських іграх 9339 4
Президент Федерації волейболу України назвав зрадниками гравців, які відмовилися їхати у збірну Президент Федерації волейболу України назвав зрадниками гравців, які відмовилися їхати у збірну 11798 4
Визначився останній суперник збірної України на Олімпійських іграх-2024 Визначився останній суперник збірної України на Олімпійських іграх-2024 6636
Челсі з Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі АПЛ Челсі з Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі АПЛ 6954
Футбол майбутнього: 38 років тому Динамо виграло Кубок Кубків Футбол майбутнього: 38 років тому Динамо виграло Кубок Кубків 13432
Гарсія вперше прокоментував звинувачення у вживанні допінгу Гарсія вперше прокоментував звинувачення у вживанні допінгу 8381
Рекомендуємо
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 22233 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 14246
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 31050 2
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 30708
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 66287
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 7193 2