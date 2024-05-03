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Лунін не хоче залишатися в тіні Куртуа і може покинути Реал улітку

Сьогодні 14:05 124 0
Лунін не хоче залишатися в тіні Куртуа і може покинути Реал улітку
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Чемпіонат Англії, АПЛ, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Манчестер Юнайтед, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Тібо Куртуа

Джерело - Todo Fichajes.

Воротар Реала Андрій Лунін може покинути мадридський клуб улітку, щоб не залишатися в тіні Тібо Куртуа, який відновився від пошкодження хрестоподібних зв'язок.

Про це повідомляє Todo Fichajes.

Цією ситуацією може скористатися Манчестер Юнайтед, який хоче підсилити позицію голкіпера після непереконливого сезону Андре Онани. Реал готовий відпустити українця за 35 млн євро. Раніше повідомлялося, що манкуніанці готові заплатити таку суму.

Зазначимо, що контракт Луніна з мадридцями завершиться влітку 2025 року. Андрій у поточному сезоні відіграв 29 поєдинків в усіх турнірах за мадридців. На його рахунку — 12 сухих матчів.

Раніше стало відомо, що керівництво "вершкових" надіслало українцю та його агенту Жорже Мендешу пропозицію продовжити угоду

Напередодні Реал розписав бойову нічию з Баварією у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Наступний матч команда зіграє 4 травня проти Кадіса у чемпіонаті Іспанії. Початок — о 17:15 за київським часом.

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