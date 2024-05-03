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28.04.2024 07:21 868

Реал надіслав Луніну нову угоду — Романо

Сьогодні 13:40 163 0
Реал надіслав Луніну нову угоду — Романо
#Андрій Лунін, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери

Джерело - FabrizioRomano.

Мадридський Реал хоче зберегти голкіпера збірної України Андрія Луніна та підготував для нього новий контракт.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво "вершкових" надіслало українцю та його агенту Жорже Мендешу пропозицію продовжити угоду. Деталі якої джерело не розголошує.

За інформацією The Athletiс, "королівський клуб" хоче продовжити співпрацю до 2028 року. Чинний контракт Андрія завершується влітку 2025 року.

Лунін у поточному сезоні відіграв 29 поєдинків в усіх турнірах за мадридців. На його рахунку — 12 сухих матчів.

Напередодні Реал розписав бойову нічию з Баварією у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Наступний матч команда зіграє 4 травня проти Кадіса у чемпіонаті Іспанії. Початок — о 17:15 за київським часом.

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