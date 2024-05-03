Скала 1911 перемогла Реал-Фарму: результати матчів Другої ліги

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 3 травня, у межах 27 туру Другої ліги України з футболу відбувся один поєдинок.

Стрийська Скала 1911 перемогла Реал-Фарму. Півзахисник команди Микита Фомін забив на 29 хвилині матчу, а на останній секунді гри відзначився Сергій Мельник

Чемпіонат України — Друга ліга

27 тур, 3 травня

Реал-Фарма — Скала 1911 0:2 (0:1)

Гол: 0:1 - 29 Фомін, 0:2 - 90+7 Мельник

Також 3 травня відбудеться ще 1 матч Другої ліги:

14:00 Чайка — Нива Вінниця

Наразі лідером чемпіонату є ЮКСА з 56 очками в активі, однак другий Звягель, який відстає на 2 бали, має ще одну гру в запасі.

Нагедаємо, у 26 турі чемпіонату Реал-Фарма поступився Руху-2, а Скала 1911 мінімально програла ЮКСА.