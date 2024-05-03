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Скала 1911 перемогла Реал-Фарму: результати матчів Другої ліги

Сьогодні 14:37 55 0
Скала 1911 перемогла Реал-Фарму: результати матчів Другої ліги
#Чемпіонат України, Друга ліга, #Реал Фарма, #Скала-1911, #Нива Вінниця, #ФК Чайка

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 3 травня, у межах 27 туру Другої ліги України з футболу відбувся один поєдинок.

Стрийська Скала 1911 перемогла Реал-Фарму. Півзахисник команди Микита Фомін забив на 29 хвилині матчу, а на останній секунді гри відзначився Сергій Мельник

Чемпіонат України — Друга ліга
27 тур, 3 травня

Реал-Фарма  Скала 1911 0:2 (0:1)

Гол: 0:1 - 29 Фомін, 0:2 - 90+7 Мельник

Також 3 травня відбудеться ще 1 матч Другої ліги:

  • 14:00 Чайка — Нива Вінниця

Наразі лідером чемпіонату є ЮКСА з 56 очками в активі, однак другий Звягель, який відстає на 2 бали, має ще одну гру в запасі.

Нагедаємо, у 26 турі чемпіонату Реал-Фарма поступився Руху-2, а Скала 1911 мінімально програла ЮКСА.

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