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Звягель вирвав нічию у матчі з Дружбою Мирівка, Тростянець зіграв унічию з Локомотивом: результати матчів Другої ліги

Сьогодні 16:35 222 0
Звягель вирвав нічию у матчі з Дружбою Мирівка, Тростянець зіграв унічию з Локомотивом: результати матчів Другої ліги
#Чемпіонат України, Друга ліга, #Локомотив, #Тростянець, #Скала-1911, #Звягель, #ФК ЮКСА, #Дружба

Джерело - Чемпіон.

У межах 26 туру Другої ліги України з футболу відбулися два поєдинки.

ЮКСА мінімально перемогла стрийську Скалу 1911. На 79 хвилині Росіан скористався рикошетом після штрафного удару і вивів гостей вперед. Вже у компенсований час Скала заробила пенальті, проте не змогла реалізувати його.

В іншому матчі лідерів чемпіонату Звягель у компенсований час вирвав нічию у Дружби Мирівки.

Чемпіонат України — Друга ліга
26 тур, 27 квітня

Скала 1911  ЮКСА 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 79 Росіан

Тростянець — Локомотив 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Титаренко, 1:1 - 56 Гезело

Дружба Мирівка — Звягель 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 69 Сторчоус, 1:1 - 90+5 Оренчак

Також сьогодні Кудрівка мала зіграти проти МФК Металург-2, але запорізький клуб знявся з чемпіонату.

Нагадаємо, у минулому турі ЮКСА розгромно перемогла Рух-2, а Скала 1911 поступилася Чайці.

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