Рух-2 вирвав перемогу над Реал-Фармою, Нива здолала Кремінь-2: результати матчів Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
28 квітня у межах 26 туру Другої ліги України з футболу відбулися два поєдинки.
Львівський Рух-2 переміг одеський Реал-Фарму, завдяки єдиному голу нападника львів'ян Дениса Теслюка на 90+2 хвилині матчу.
Вінницька Нива здобула перемогу над кременчуцьким Кременем-2. Поєдинок завершився з рахунком 2:0.
Чемпіонат України — Друга ліга
26 тур, 28 квітня
Рух-2 — Реал-Фарма 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Теслюк
Нива — Кремінь-2 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 64 Лотоцький, 2:0 - 78 Рогульський
Нагадаємо, напередодні Звягель вирвав нічию у матчі з Дружбою Мирівка, а Тростянець розписав мирову з Локомотивом.
Наразі лідером чемпіонату є ЮКСА з 56 очками в активі.