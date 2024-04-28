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Рух-2 вирвав перемогу над Реал-Фармою, Нива здолала Кремінь-2: результати матчів Другої ліги

Сьогодні 16:46 116 0
Рух-2 вирвав перемогу над Реал-Фармою, Нива здолала Кремінь-2: результати матчів Другої ліги
#Чемпіонат України, Друга ліга

Джерело - Чемпіон.

28 квітня у межах 26 туру Другої ліги України з футболу відбулися два поєдинки.

Львівський Рух-2 переміг одеський Реал-Фарму, завдяки єдиному голу нападника львів'ян Дениса Теслюка на 90+2 хвилині матчу. 

Вінницька Нива здобула перемогу над кременчуцьким Кременем-2. Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Чемпіонат України — Друга ліга
26 тур, 28 квітня

Рух-2  Реал-Фарма 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - Теслюк

Нива — Кремінь-2 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 64 Лотоцький, 2:0 - 78 Рогульський

Нагадаємо, напередодні Звягель вирвав нічию у матчі з Дружбою Мирівка, а Тростянець розписав мирову з Локомотивом.

Наразі лідером чемпіонату є ЮКСА з 56 очками в активі. 

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