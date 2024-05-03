Баєр може викинути Барселону з першого кошика наступного сезону ЛЧ

Джерело - Marca.

Барселона може втратити місце в першому кошику наступного сезону Ліги чемпіонів через леверкузенський Баєр.

Про це повідомляє Marca.

Зазначається, що для цього "фармацевтам" достатньо перемогти Рому в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи. За такої ситуації в обох клубів буде однакова кількість балів у таблиці коефіцієнтів УЄФА за останні 5 сезонів, і у перший кошик повинні потрапити саме німці, оскільки вони стали чемпіоном Бундесліги.

Також у першому кошику вже гарантовано опинилися Манчестер Сіті, Баварія, Реал Мадрид, ПСЖ, Ліверпуль, Інтер, РБ Лейпциг і Боруссія Дортмунд. На останнє місце претендують Барселона, Баєр та Рома, яка знаходиться вище обох клубів у рейтингу. І якщо їй вдасться залишитися на 5 місці в Серії А, то саме вона стане 9 командою.

Нагадаємо, наступного сезону ЛЧ змінить свій формат. У турнірі змагатимуться 36 учасників, яких розподілять на 4 кошики за коефіцієнтом УЄФА за останні 5 сезонів. Окрім цього, усі команди перебуватимуть в одній турнірній таблиці та проведуть вісім поєдинків проти різних суперників.

Напередодні підопічні Хабі Алонсо на виїзді здолали Рому в першому матчі півфіналу ЛЄ і продовжили свою фантастичну серію без поразок. "Фармацевти" не програють вже 47 матчів у всіх турнірах. До цього рекордним показником була серія Ювентуса, який з травня 2011 до травня 2012 року не програвав протягом 43 ігор.