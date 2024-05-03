Рома — Баєр 0:2: огляд півфіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Баєр на виїзді здолав Рому в першому матчі півфіналу Ліги Європи сезону-2023/2024.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь німецького клубу.

Ліга Європи

1/2 фіналу, перший матч

2 травня

Рома — Баєр 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 — 28 Віртц, 0:2 — 73 Андріх

В паралельному поєдинку Марсель та Аталанта зіграли внічию.

Матчі-відповіді відбудуться за тиждень, 9 травня.

Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в ірландському Дубліні (стадіон "Авіва").

Нагадаємо, у перших півфінальних матчах Ліги чемпіонів Боруссія з голом Фуллькруга здолала ПСЖ, а мадридський Реал з українцем Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією.