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28.04.2024 07:21 853

Рома — Баєр 0:2: огляд півфіналу Ліги Європи

Сьогодні 07:24 99 0
Рома — Баєр 0:2: огляд півфіналу Ліги Європи
#Рома, #Ліга Європи-2023/24, #Баєр Леверкузен

Джерело - Чемпіон.

Баєр на виїзді здолав Рому в першому матчі півфіналу Ліги Європи сезону-2023/2024.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь німецького клубу.

Ліга Європи
1/2 фіналу, перший матч
2 травня

Рома — Баєр 0:2 (0:1) 

Голи: 0:1 — 28 Віртц, 0:2 — 73 Андріх

В паралельному поєдинку Марсель та Аталанта зіграли внічию.

Матчі-відповіді відбудуться за тиждень, 9 травня.

Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в ірландському Дубліні (стадіон "Авіва").

Нагадаємо, у перших півфінальних матчах Ліги чемпіонів Боруссія з голом Фуллькруга здолала ПСЖ, а мадридський Реал з українцем Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією. 

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