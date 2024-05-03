Рома — Баєр 0:2: огляд півфіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Баєр на виїзді здолав Рому в першому матчі півфіналу Ліги Європи сезону-2023/2024.
Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь німецького клубу.
Ліга Європи
1/2 фіналу, перший матч
2 травня
Голи: 0:1 — 28 Віртц, 0:2 — 73 Андріх
В паралельному поєдинку Марсель та Аталанта зіграли внічию.
Матчі-відповіді відбудуться за тиждень, 9 травня.
Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в ірландському Дубліні (стадіон "Авіва").
Нагадаємо, у перших півфінальних матчах Ліги чемпіонів Боруссія з голом Фуллькруга здолала ПСЖ, а мадридський Реал з українцем Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією.