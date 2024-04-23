Алонсо хоче бачити Циганкова в Баєрі — джерело

Головний тренер Баєра Леверкузена Хабі Алонсо розглядає можливість підписання українського вінгера Жирона Віктора Циганкова.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі авторської програми "Циганик LIVE".

"До Циганкова є багато інтересу. Відкрию вам секрет, якщо хочете вважайте це інсайдом. Є інтерес від клубу, який став великою несподіванкою цього сезону. Виявляється, головний тренер цієї команди давно спостерігає за Віктором і хоче бачити його у своїй команді. Це Хабі Алонсо.

Він, виявляється, дуже уважно спостерігає за Іспанією, він розуміє, що Циганков – це той футболіст, який може дати результат. І він розглядає можливість того, щоб запросити Циганкова в Баєр. Не знаю, чим це все закінчиться. Але гра Циганкова дуже подобається Хабі Алонсо", — сказав Циганик