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Алонсо хоче бачити Циганкова в Баєрі — джерело

Сьогодні 11:28 205 0
Алонсо хоче бачити Циганкова в Баєрі — джерело
#Віктор Циганков, #Баєр Леверкузен

Джерело - Циганик LIVE.

Головний тренер Баєра Леверкузена Хабі Алонсо розглядає можливість підписання українського вінгера Жирона Віктора Циганкова.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі авторської програми "Циганик LIVE".

"До Циганкова є багато інтересу. Відкрию вам секрет, якщо хочете вважайте це інсайдом. Є інтерес від клубу, який став великою несподіванкою цього сезону. Виявляється, головний тренер цієї команди давно спостерігає за Віктором і хоче бачити його у своїй команді. Це Хабі Алонсо.

Він, виявляється, дуже уважно спостерігає за Іспанією, він розуміє, що Циганков – це той футболіст, який може дати результат. І він розглядає можливість того, щоб запросити Циганкова в Баєр. Не знаю, чим це все закінчиться. Але гра Циганкова дуже подобається Хабі Алонсо", — сказав Циганик

Контракт Циганкова із Жироною розрахований до літа 2027 року. Цього сезону 26-річний гравець провів за каталонців 28 матчів, забив 6 голів та віддав 4 асисти.

Нагадаємо, що Алонсо прийняв рішення залишитися в Баєрі на наступний сезон, попри інтерес багатьох топклубів.

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