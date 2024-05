Одноклубник Трубіна може продовжити кар'єру в Інтер Маямі Кривцова

Півзахисник Бенфіки Анхель Ді Марія може продовжити кар'єру Інтер Маямі, за який виступає український захисник Сергій Кривцов.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Американський клуб цікавиться ситуацією аргентинського гравця, що не вирішив своє майбутнє в лісабонському клубі, в якому грає український воротар Анатолій Трубін.

🇦🇷 Inter Miami only asked for Ángel Di María's situation at Benfica, there's no formal proposal or advanced talks so far.



Fideo's future at Benfica remains open, waiting for both parties to make a decision on contract due to expire in June. pic.twitter.com/spWr8MeTte