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Одноклубник Трубіна може продовжити кар'єру в Інтер Маямі Кривцова

Сьогодні 08:41 110 0
Одноклубник Трубіна може продовжити кар'єру в Інтер Маямі Кривцова
#MLS, #Бенфіка, #Інтер Маямі, #Футбольні трансфери, #Анатолій Трубін, #Сергій Кривцов, #Анхель Ді Марія, #Чемпіонат Португалії, Прімейра ліга

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Бенфіки Анхель Ді Марія може продовжити кар'єру Інтер Маямі, за який виступає український захисник Сергій Кривцов.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Американський клуб цікавиться ситуацією аргентинського гравця, що не вирішив своє майбутнє в лісабонському клубі, в якому грає український воротар Анатолій Трубін.

Чинний контракт Анхеля з Бенфікою розрахований до літа, однак португальський клуб може пролонгувати угоду ще на один рік. Раніше 36-річний Ді Марія розповідав, що мріє повернутися у свій рідний клуб — Росаріо Сентраль.

У нинішньому сезоні аргентинець провів за Бенфіку 46 матчів, забив 16 голів та відав 15 гольових передач. Напередодні "орли" здобули вольову перемогу над Брагою в матчі 31 туру чемпіонату Португалії. 

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