Одноклубник Трубіна може продовжити кар'єру в Інтер Маямі Кривцова

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Бенфіки Анхель Ді Марія може продовжити кар'єру Інтер Маямі, за який виступає український захисник Сергій Кривцов.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Американський клуб цікавиться ситуацією аргентинського гравця, що не вирішив своє майбутнє в лісабонському клубі, в якому грає український воротар Анатолій Трубін.

🇦🇷 Inter Miami only asked for Ángel Di María's situation at Benfica, there's no formal proposal or advanced talks so far.



Fideo's future at Benfica remains open, waiting for both parties to make a decision on contract due to expire in June. pic.twitter.com/spWr8MeTte — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2024

Чинний контракт Анхеля з Бенфікою розрахований до літа, однак португальський клуб може пролонгувати угоду ще на один рік. Раніше 36-річний Ді Марія розповідав, що мріє повернутися у свій рідний клуб — Росаріо Сентраль.

У нинішньому сезоні аргентинець провів за Бенфіку 46 матчів, забив 16 голів та відав 15 гольових передач. Напередодні "орли" здобули вольову перемогу над Брагою в матчі 31 туру чемпіонату Португалії.