Ді Марія назвав свій наступний клуб

Аргентинський півзахисник Бенфіки Анхель Ді Марія мріє повернутися у свій рідний клуб - Росаріо Сентраль.

Про це 36-річний гравець повідомив у коментарі ESPN

"Повернення у Бенфіку було дуже хорошим для мене, це була моя мрія. Я спокійний, це мрія - мати можливість повернутися в рідну команду, я спостерігав за тим, що відбувається в Росаріо, це має великий вплив, у мене є моя сім'я, і те, що відбувається, впливає на мене. Ця ілюзія повернутися завжди існує", - розповів футболіст.

Чинний контракт Анхеля з Бенфікою розрахований до літа, однак португальський клуб може пролонгувати угоду ще на один рік.

Ді Марія розпочав свою професійну кар'єру в Росаріо Сентраль (2005-2007 рр.), де зіграв 35 матчів та відзначився 6 голами. Також аргентинець пограв за Реал, Манчестер Юнайтед, ПСЖ та Ювентус.

Напередодні "орли" дізналися суперника в 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА.