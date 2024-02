Бенфіка має намір продовжити контракт з 36-річним Ді Марією

Бенфіка має намір активувати опцію продовження контракту з 36-річним півзахисником Анхелем Ді Марією.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Контракт аргентинця спливає у червні цього року, однак "орли" можуть пролонгувати угоду ще на один сезон.

#Benfica are willing to trigger the option to extend Angel #DiMaria’s contract until 2025. #transfers