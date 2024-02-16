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Бенфіка має намір продовжити контракт з 36-річним Ді Марією

Досвідчений вінгер може провести ще один сезон у Бенфіці
Сьогодні 16:31 103 0
Бенфіка має намір продовжити контракт з 36-річним Ді Марією
#Бенфіка, #Анхель Ді Марія

Джерело - Чемпіон.

Бенфіка має намір активувати опцію продовження контракту з 36-річним півзахисником Анхелем Ді Марією.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Контракт аргентинця спливає у червні цього року, однак "орли" можуть пролонгувати угоду ще на один сезон.

Ді Марія повернувся у Бенфіку влітку 2023 року. Він уже виступав за португальський клуб з 2007 до 2010 року.

Раніше Ді Марія анонсував завершення кар'єри у збірній Аргентини.

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