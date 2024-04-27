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Трубін провів солідний матч з Брагою, за який отримав одну з найкращих оцінок у команді

Сьогодні 23:00 99 0
Трубін провів солідний матч з Брагою, за який отримав одну з найкращих оцінок у команді
#Бенфіка, #Анатолій Трубін, #Давід Нерес, #Чемпіонат Португалії, Прімейра ліга

Джерело - Чемпіон.

Український воротар Анатолій Трубін допоміг Бенфіці здобути вольову перемогу над Брагою в матчі 31 туру чемпіонату Португалії. 

Зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь "орлів". Бенфіка поступалася до 71-ї хвилини, але потім спромоглася на камбек завдяки дублю Маркоса Леонардо та голу колишнього вінгера Шахтаря Давіда Нереса. 

У моменті з голом Браги Анатолій пропустив м’яч поміж ніг, але, ймовірно, він не бачив моменту удару, адже суперник закривав кут огляду. 

На 41-й хвилині ситуація для Бенфіки могла стати критичною, коли Альваро Джало виходив сам-на-сам з Трубіним, але українець своєчасно зіграв на виході та здійснив надважливий сейв. 

Загалом Трубін здійснив 6 сейвів. Статистичний портал WhoScored оцінив його гру балом 7,4. Лише три гравці лісабонської команди отримали більше — Давід Нерес (7,8), Маркос Леонардо (8,3) та Анхель Ді Марія (8,6). 

За три тури до кінця чемпіонату Португалії Бенфіка посідає друге місце в турнірній таблиці. Відставання від першого Спортинга складає 4 очки, але в "зелено-білих" є матч у запасі проти Порту, який відбудеться в неділю, 28 квітня. Початок — о 22:30 за київським часом. 

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