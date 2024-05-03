Мудрик отримав другу найкращу оцінку за матч проти Тоттенгема

Джерело - Чемпіон.

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик отримав середню оцінку за перенесений матч 26 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенгема (2:0).

Про це повідомляє SofaScore.

Українець відіграв 75 хвилин та отримав 7,8 балів. Футболіст 49 раз доторкнувся до м'яча, чотири рази пробив по воротах (один раз у ствір), віддав 3 ключові передачі та зробив 3 спроби дриблінгу (2 з яких — успішні).

Зазначимо, що українця випередив лише захисник Марк Кукурелья, який отримав 8,0.

Наразі підопічні Маурісіо Почеттіно посідають 8 сходинку в турнірній таблиці з 51 очками в активі.

Нагадаємо, у 35 турі АПЛ Челсі з Мудриком у складі зіграв унічию з Астон Віллою.