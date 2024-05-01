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Зміни на фланзі Мудрика: Челсі знайшов заміну Чілвеллу

Сьогодні 19:08 58 0
Зміни на фланзі Мудрика: Челсі знайшов заміну Чілвеллу
#Феєнорд, #Челсі, #Чілвелл

Джерело - FourFourTwo.

Лівий захисник Челсі Бен Чілвелл невдовзі може покинути команду. Лондонський клуб розглядає Квіліндсхі Гартмана з Феєнорда як заміну англійцю.

Про це повідомляє FourFourTwo.

Зазначається, що таке рішення керівництва команди обумовлене високою травматичністю футболіста. Тим не менш, цю ідею довелося відкласти до зимового трансферного вікна, оскільки нідерландець нещодавно отримав травму коліна.

У поточному сезоні Чілвелл зіграв 21 матч за свій клуб і віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, у 35 турі Англійської Прем'єр-ліги Челсі з українцем Михайлом Мудриком у складі зіграв унічию з Астон Віллою. Наразі команда посідає 9 сходинку в турнірній таблиці та відстає від 7-го Ньюкасла на 5 балів. Проте в підопічних Маурісіо Почеттіно ще є гра в запасі.

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