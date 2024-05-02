Мудрик — у стартовому складі Челсі на дербі з Тоттенгемом

Джерело - Чемпіон.

Челсі оприлюднив стартовий склад на матч перенесеного 26 туру Англійської Прем’єр-ліги проти Тоттенгема. Український вінгер Михайло Мудрик зіграє з перших хвилин.

Поєдинок розпочнеться о 21:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.

Наразі підопічні Маурісіо Почеттіно посідають 9 сходинку в турнірній таблиці, а Тоттенгем знаходиться на 5 місці.

Нагадаємо, у 35 турі АПЛ Челсі з українцем Михайлом Мудриком у складі зіграв унічию з Астон Віллою, а "шпори" поступилися Арсеналу Олександра Зінченка.