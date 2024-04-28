Джерело - Чемпіон.
28 квітня у 35 турі англійської Прем’єр-ліги відбулося три матчі.
Чемпіонат Англії - АПЛ
35 тур, 28 квітня
Борнмут — Брайтон 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 — 13 Сенесі, 2:0 — 52 Унал, 3:0 — 87 Клюйверт
Український захисник Борнмута Ілля Забарний пропустив гру через хворобу.
Тоттенгем — Арсенал 2:3 (0:3)
Голи: 0:1 — 15 Гейб’єрг, 0:2 — 27 Сака, 0:3 — 38 Гаверц, 1:3 — 64 Ромеро, 2:3 — 87 Сон Хин Мін (пен)
Українець Олександр Зінченко всю гру провів на лаві запасних "канонірів".
Ноттінгем — Манчестер Сіті 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 — 32 Гвардіол, 0:2 — 71 Голанд
Турнірна таблиця
Напередодні Челсі Мудрика зіграв унічию з Астон Віллою, Евертон здолав Брентфорд.