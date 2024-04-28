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Арсенал Зінченка переміг Тоттенгем, Борнмут Забарного розгромив Брайтон: результати матчів 35 туру АПЛ

Сьогодні 20:47 191 0
Арсенал Зінченка переміг Тоттенгем, Борнмут Забарного розгромив Брайтон: результати матчів 35 туру АПЛ
#Борнмут, #Брайтон, #Ілля Забарний, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Ноттінгем, #Тоттенгем, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

28 квітня у 35 турі англійської Прем’єр-ліги відбулося три матчі.

Чемпіонат Англії - АПЛ
35 тур, 28 квітня

Борнмут — Брайтон 3:0 (1:0)

Голи: 1:0  — 13 Сенесі, 2:0 — 52 Унал, 3:0 — 87 Клюйверт

Український захисник Борнмута Ілля Забарний пропустив гру через хворобу.

Тоттенгем — Арсенал 2:3 (0:3)

Голи: 0:1 — 15 Гейб’єрг, 0:2  — 27 Сака, 0:3 — 38 Гаверц, 1:3 — 64 Ромеро, 2:3 — 87 Сон Хин Мін (пен)

Українець Олександр Зінченко всю гру провів на лаві запасних "канонірів". 

Ноттінгем — Манчестер Сіті 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 — 32 Гвардіол, 0:2 — 71 Голанд

Турнірна таблиця

Напередодні Челсі Мудрика зіграв унічию з Астон Віллою, Евертон здолав Брентфорд.

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