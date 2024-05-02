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20.04.2024 19:04 1404

Надєїна здивував склад Вереса в матчі з Динамо

Сьогодні 17:45 109 0
Надєїна здивував склад Вереса в матчі з Динамо
#Верес, #Надєїн, #Чемпіонат України, УПЛ, #Динамо, #Олег Шандрук

Джерело - UA-Football.

Президент Вереса Іван Надєїна був здивований, коли побачив стартовий склад, який головний тренер Олег Шандрук обрав на матч проти Динамо. 

Своїми думками про кадрові рішення молодого коуча Надєїн поділився в інтерв’ю UA-Football. 

"Я на вибір Шандрука ніяк не впливаю: це його компетенція і його парафія. Я сам дізнався склад на матч з Динамо за дві години до гри, трохи раніше за вас. І скажу відверто, мене він теж трохи здивував. Особливо воротарська позиція. Все ж таки Ющишин – це наш третій голкіпер. Хоча, зараз він фактично другий, бо Паст тяжко травмований.

Але в цьому я бачу певну тренерську стратегію: нехай гравці розуміють, що в команді завжди є конкуренція, і кожен може потрапити до складу у будь-якому матчі", — сказав Надєїн. 

Ймовірно, Шандрук вирішив застосувати широку ротацію після того, як його команда провалила другий тайм матчу з Рухом. Ті 45 хвилин у виконанні своїх підопічних наставник назвав "найжахливішим таймом у весняній частині сезону". 

Втім, сміливі кадрові рішення тренера все одно не допомогли Вересу відібрати очки в Динамо. Кияни здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0 та продовжили гонитву за Шахтарем. 

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