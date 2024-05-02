Надєїна здивував склад Вереса в матчі з Динамо

Джерело - UA-Football.
Президент Вереса Іван Надєїна був здивований, коли побачив стартовий склад, який головний тренер Олег Шандрук обрав на матч проти Динамо.
Своїми думками про кадрові рішення молодого коуча Надєїн поділився в інтерв’ю UA-Football.
"Я на вибір Шандрука ніяк не впливаю: це його компетенція і його парафія. Я сам дізнався склад на матч з Динамо за дві години до гри, трохи раніше за вас. І скажу відверто, мене він теж трохи здивував. Особливо воротарська позиція. Все ж таки Ющишин – це наш третій голкіпер. Хоча, зараз він фактично другий, бо Паст тяжко травмований.
Але в цьому я бачу певну тренерську стратегію: нехай гравці розуміють, що в команді завжди є конкуренція, і кожен може потрапити до складу у будь-якому матчі", — сказав Надєїн.
Ймовірно, Шандрук вирішив застосувати широку ротацію після того, як його команда провалила другий тайм матчу з Рухом. Ті 45 хвилин у виконанні своїх підопічних наставник назвав "найжахливішим таймом у весняній частині сезону".
Втім, сміливі кадрові рішення тренера все одно не допомогли Вересу відібрати очки в Динамо. Кияни здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0 та продовжили гонитву за Шахтарем.