Надєїна здивував склад Вереса в матчі з Динамо

Президент Вереса Іван Надєїна був здивований, коли побачив стартовий склад, який головний тренер Олег Шандрук обрав на матч проти Динамо.

Своїми думками про кадрові рішення молодого коуча Надєїн поділився в інтерв’ю UA-Football.

"Я на вибір Шандрука ніяк не впливаю: це його компетенція і його парафія. Я сам дізнався склад на матч з Динамо за дві години до гри, трохи раніше за вас. І скажу відверто, мене він теж трохи здивував. Особливо воротарська позиція. Все ж таки Ющишин – це наш третій голкіпер. Хоча, зараз він фактично другий, бо Паст тяжко травмований.

Але в цьому я бачу певну тренерську стратегію: нехай гравці розуміють, що в команді завжди є конкуренція, і кожен може потрапити до складу у будь-якому матчі", — сказав Надєїн.