Найжахливіший тайм у весняній частині: тренер Вереса розчарований грою підопічних у матчі проти Руха

Головний тренер Вереса Олег Шандрук вважає другий тайм матчу проти Руха найжахливішим у весняній частині сезону.

Слова наставника рівнян цитує офіційний сайт клубу.

"Це найбільш жахливий другий тайм у нашому виконанні у весняній частині сезону. Важко дати справді об'єктивну оцінку одразу після гри. Але в таких поєдинках, коли є хороший тайм, коли ми маємо перевагу в рахунку - команда повинна надійніше грати перед власними воротами.

Звісно, ми хотіли перемогти. Нам потрібні очки. Навіть нічиї нас вже можуть не врятувати. Тому ми змушені грати активно. Звичайно, дотримуючись наших принципів гри в обороні. Але ми маємо грати активно. Сьогодні після перерви цієї активності не було. Чому? Говоритимемо про це з командою.

Щодо замін - у перерві ми їх не робили, бо повністю контролювали гру в першому таймі. Але у футболі все передбачити неможливо. Гравці, які ідеально відіграли перший тайм - повністю провалили другий. Можу лише вибачитися перед вболівальниками, які сьогодні приїхали до Львова нас підтримати", — сказав Шандрук.