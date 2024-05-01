Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо та рівненський Верес оголосили стартові склади на перенесений матч 5 туру Української Прем'єр-ліги.

Динамо: Бущан, Дубінчак, Попов, Михавко, Караваєв, Бражко, Буяльський, Кабаєв, Волошин, Ярмоленко, Ванат.

Запасні: Нещерет, Моргун, Сирота, Вівчаренко, Шепелєв, Андрієвський, Малиш, Діалло, Царенко, Беніто, Пономаренко.

Верес: Ющишин, Гакман, Мельник, Вовченко, Сміян, Банада, Кльоц, Кухарук, Шастал, Шарай, Гайдучик.

Запасні: Когут, Кулик, Балан, Кучеренко, Жуліо Сезар, Шевченко, Курко, Кучеров, Дахновський, Годя, Шестаков, Світюха.

Поєдинок розпочнеться о 15:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна та Youtube-каналі FootballHub.

Нагадаємо, у 26 турі УПЛ Динамо на останніх хвилинах вирвало перемогу над Дніпром-1, а Верес поступився Руху.