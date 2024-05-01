Головне
Четвертий розгром поспіль: збірна України перемогла Іспанію на ЧС в Дивізіоні 1В
Сьогодні 14:43 3126
Шахтар розгромив Чорноморець завдяки хет-трику зіркового новачка
Сьогодні 14:55 720
“Вона в Дніпрі, а уявляє, що в Дубаї". Алсу Алєйнікова: від чемпіонки до зрадниці, яка публічно ображає українців
Сьогодні 14:11 9366 8
Офіційно: Ньюї покине Ред Булл на початку 2025 року
Сьогодні 12:32 273
6 нагород із 5 нацрекордами: виступ України на етапі КС з підводного спорту
Сьогодні 08:17 189
Динамо прийме Верес, Шахтар зіграє з Чорноморцем: розклад матчів УПЛ
Сьогодні 07:24 369
Боруссія прийме ПСЖ у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:01 466
Неочікувана зрада: проукраїнський кіберспортсмен доєднався до російської команди з CS2
Сьогодні 06:30 14729
Баварія — Реал: відео голів і огляд матчу
Вчора 23:57 914
Реал з Луніним розписав бойову нічию з Баварією у півфіналі Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 12576
Прямі трансляції
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 18:48 206
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 735
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 765
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
27.04.2024 08:01 952
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:57 969
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:48 833
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:44 680
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:37 842
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 1046
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 391

Стали відомі стартові склади Динамо і Вереса на перенесений матч УПЛ

Сьогодні 15:05 96 0
Стали відомі стартові склади Динамо і Вереса на перенесений матч УПЛ
#Верес, #Чемпіонат України, УПЛ, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо та рівненський Верес оголосили стартові склади на перенесений матч 5 туру Української Прем'єр-ліги.

Динамо: Бущан, Дубінчак, Попов, Михавко, Караваєв, Бражко, Буяльський, Кабаєв, Волошин, Ярмоленко, Ванат.

Запасні: Нещерет, Моргун, Сирота, Вівчаренко, Шепелєв, Андрієвський, Малиш, Діалло, Царенко, Беніто, Пономаренко.

Верес: Ющишин, Гакман, Мельник, Вовченко, Сміян, Банада, Кльоц, Кухарук, Шастал, Шарай, Гайдучик.

Запасні: Когут, Кулик, Балан, Кучеренко, Жуліо Сезар, Шевченко, Курко, Кучеров, Дахновський, Годя, Шестаков, Світюха.

Поєдинок розпочнеться о 15:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна та Youtube-каналі FootballHub.

Нагадаємо, у 26 турі УПЛ Динамо на останніх хвилинах вирвало перемогу над Дніпром-1, а Верес поступився Руху.

Коментарі ()
Популярне зараз
Останнє коло Чарівника: 30 років тому загинув легендарний Айртон Сенна Останнє коло Чарівника: 30 років тому загинув легендарний Айртон Сенна 19539 1
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 23774
Лукашенко закликав білоруських атлетів "бити морди" на Олімпіаді Лукашенко закликав білоруських атлетів "бити морди" на Олімпіаді 12859 2
“Вона в Дніпрі, а уявляє, що в Дубаї". Алсу Алєйнікова: від чемпіонки до зрадниці, яка публічно ображає українців “Вона в Дніпрі, а уявляє, що в Дубаї". Алсу Алєйнікова: від чемпіонки до зрадниці, яка публічно ображає українців 9366 8
Неочікувана зрада: проукраїнський кіберспортсмен доєднався до російської команди з CS2 Неочікувана зрада: проукраїнський кіберспортсмен доєднався до російської команди з CS2 14729
Реал з Луніним розписав бойову нічию з Баварією у півфіналі Ліги чемпіонів Реал з Луніним розписав бойову нічию з Баварією у півфіналі Ліги чемпіонів 12576
Рекомендуємо
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 7143 2
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 22123 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 360941
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 363270 2
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 93755
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 24085