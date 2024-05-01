Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо розгромно перемогло рівненський Верес у перенесеному матчі 5 туру чемпіонату України з футболу-2023/24.

Огляд матчу

Чемпіонат України — УПЛ

5 тур, 1 травня

Динамо — Верес 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 40’ Ярмоленко, 2:0 - 80’ Пономаренко, 3:0 - 84’ Шепелєв

Динамо: Бущан, Дубінчак, Попов, Михавко (Сирота 46’), Караваєв, Бражко, Буяльський (Царенко 86’), Кабаєв (Беніто 86’), Волошин, Ярмоленко (Шепелєв 66’), Ванат (Пономаренко 75’)

Верес: Ющишин, Гакман, Мельник, Вовченко, Сміян, Банада, Кльоц (Кучеров 67’), Кухарук (Кучеренко 67’), Шастал (Дахновський 47’), Шарай (Шестаков 67’), Гайдучик (Світюха 79’)

Попередження: Ванат 74’, Кучеренко 75’

Завдяки цій перемозі Динамо наблизилося на відстань чотирьох очок до Шахтаря, який раніше розгромив одеський Чорноморець завдяки хет-трику Марлона Гомеса.

За умови, якщо в наступному турі кияни не втратять очки в поєдинку з Колосом, ключовий матч у боротьбі за чемпіонство відбудеться 11 травня, коли Шахтар прийматиме Динамо в номінально домашньому матчі.