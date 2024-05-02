Бабель: Клоппу стане нудно через шість місяців, і він знову захоче працювати

Джерело - Мirror.

Колишня зірка Ліверпуля Раян Бабель вважає, що Юрген Клопп може раніше ніж очікується повернутися до тренерства після відходу з Ліверпуля.

Його слова передає Мirror.

"Він спробує зняти весь стрес у приємній обстановці зі своєю сім'єю, перш ніж неминуче повернеться до роботи. Судячи ззовні та знаючи Юргена Клоппа, він далекий від завершення роботи. Я думаю, що йому стане нудно через шість місяців, і він знову захоче працювати. Тоді питання полягає в тому, куди він піде. На мою думку, не так багато команд заслуговують Юргена Клоппа. Це тренер, якого потрібно прийняти таким, яким він є. Він той, кому потрібен час", — сказав ексфутболіст.

Нагадаємо, нещодавно англійський клуб узгодив перехід тренера Феєнорда Арне Слота. Він замінить Клоппа, який покине команду після завершення сезону. Німецький наставник планує рік відпочивати від футболу.

У 35 турі Англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль зіграв унічию з Вест Гемом. Наразі команда посідає 3 сходинку в турнірній таблиці АПЛ.