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20.04.2024 19:04 1393

Пономаренко: Відчувається довіра від Шовковського

Сьогодні 11:59 112 0
Пономаренко: Відчувається довіра від Шовковського
Фото: ФК Динамо
#Олександр Шовковський, #Динамо, #Матвій Пономаренко

Джерело - ФК Динамо.

Молодий нападник київського Динамо Матвій Пономаренко розповів, що він відчуває довіру від головного тренера команди Олександра Шовковського.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Відчувається довіра Шовковського. Ми постійно розмовляємо, він щось підказує. Що стосується матчу проти Вереса, то захворів Супряга, тому на поле вийшов я, зробив свою роботу – та й усе.

Моя головна мета – грати за першу команду. Але якщо я потрібен юнацькій команді, то я готовий допомагати їм", — сказав футболіст.

Нагадаємо, перенесений матч 5 туру Української Прем'єр-ліги проти Вереса завершився розгромною перемогою столичного клубу. Один з голів забив Андрій Ярмоленко, що дозволило йому вийти на 4 місце в списку найкращих бомбардирів УПЛ за всю історію.

Також у цьому поєдинку Пономаренко забив свій дебютний м'яч в чемпіонаті України.

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