Гравець Динамо зацікавив Боруссію Дортмунд

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко потрапив у сферу інтересів Боруссії Дортмунд.

Про це повідомляє Sport.ua.

Зазначається, що підписання українця залежить від того, як себе зарекомендують в основі Юссуф Мукоко та найкращий бомбардир юнацької команди Парріс Брюннер.

У поточному сезоні Матвій встиг дебютувати за столичний клуб в українському чемпіонаті. На його рахунку 4 матчі за основу киян. Загалом він провів на полі 32 хвилини, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що 18-річний нападник Динамо зацікавив два клуби Англійської Прем'єр-Ліги — Вулвергемптон та Брентфорд. Також раніше ми писали про бажання Севільї підписати Пономаренка.