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07.04.2024 07:40 952

Інтер Маямі вилетів з Кубку чемпіонів уже на стадії 1/4 фіналу

Сьогодні 09:26 167 0
Інтер Маямі вилетів з Кубку чемпіонів уже на стадії 1/4 фіналу
#Альба, #Інтер Маямі, #Ліонель Мессі, #Монтеррей, #Сергій Кривцов

Джерело - Чемпіон.

Інтер Маямі не зміг пробитися до півфіналу Кубку чемпіонів КОНКАКАФ. 

У чвертфінальному протистоянні з Монтерреєм Ліонель Мессі та компанія поступилися з загальним рахунком 2:5 (1:2 у першому матчі, 1:3 — у другому).

Аргентинець взяв участь лише в матчі-відповіді, бо тільки відновився від пошкодження, через яке не виходив на поле з 14 березня.

На 85-й хвилині Лео віддав асист на Дієго Гомеса, але сподіватися на камбек було марно — Інтер Маямі завершував поєдинок у меншості після того, як Жорді Альба отримав дві жовті картки впродовж кількох хвилин. 

Зазначимо, що український захисник Сергій Кривцов не грав у обох матчах. Він продовжує заліковувати травму підколінного сухожилля.

Наступний матч Інтер Маямі відбудеться в ніч з 13 на 14 квітня. Команда Херардо Мартіно зіграє зі Спортингом Канзас-Сіті в регулярному чемпіонаті МЛС. 

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