Інтер Маямі вилетів з Кубку чемпіонів уже на стадії 1/4 фіналу

Джерело - Чемпіон.

Інтер Маямі не зміг пробитися до півфіналу Кубку чемпіонів КОНКАКАФ.

У чвертфінальному протистоянні з Монтерреєм Ліонель Мессі та компанія поступилися з загальним рахунком 2:5 (1:2 у першому матчі, 1:3 — у другому).

Аргентинець взяв участь лише в матчі-відповіді, бо тільки відновився від пошкодження, через яке не виходив на поле з 14 березня.

На 85-й хвилині Лео віддав асист на Дієго Гомеса, але сподіватися на камбек було марно — Інтер Маямі завершував поєдинок у меншості після того, як Жорді Альба отримав дві жовті картки впродовж кількох хвилин.

Зазначимо, що український захисник Сергій Кривцов не грав у обох матчах. Він продовжує заліковувати травму підколінного сухожилля.

Наступний матч Інтер Маямі відбудеться в ніч з 13 на 14 квітня. Команда Херардо Мартіно зіграє зі Спортингом Канзас-Сіті в регулярному чемпіонаті МЛС.