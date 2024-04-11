Інтер Маямі вилетів з Кубку чемпіонів уже на стадії 1/4 фіналу

Джерело - Чемпіон.
Інтер Маямі не зміг пробитися до півфіналу Кубку чемпіонів КОНКАКАФ.
У чвертфінальному протистоянні з Монтерреєм Ліонель Мессі та компанія поступилися з загальним рахунком 2:5 (1:2 у першому матчі, 1:3 — у другому).
Аргентинець взяв участь лише в матчі-відповіді, бо тільки відновився від пошкодження, через яке не виходив на поле з 14 березня.
На 85-й хвилині Лео віддав асист на Дієго Гомеса, але сподіватися на камбек було марно — Інтер Маямі завершував поєдинок у меншості після того, як Жорді Альба отримав дві жовті картки впродовж кількох хвилин.
Зазначимо, що український захисник Сергій Кривцов не грав у обох матчах. Він продовжує заліковувати травму підколінного сухожилля.
Наступний матч Інтер Маямі відбудеться в ніч з 13 на 14 квітня. Команда Херардо Мартіно зіграє зі Спортингом Канзас-Сіті в регулярному чемпіонаті МЛС.