Терзич: Нам потрібна така гра Санчо

Головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич розповів, що команді потрібна така гра Джейдона Санчо, яку він продемонстрував у півфіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Його слова передає ESPN.

"Санчо дуже часто показував таку гру на тренуваннях. Можливо, не так легко вивести це на поле, особливо коли у вас не було ритму деякий час.

Проте ми знаємо його якість, і ми знову переконалися в цьому сьогодні. Ми знали, що нам потрібна така гра Джейдона", — сказав наставник.