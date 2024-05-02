Терзич: Нам потрібна така гра Санчо

Джерело - ESPN.
Головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич розповів, що команді потрібна така гра Джейдона Санчо, яку він продемонстрував у півфіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ.
Його слова передає ESPN.
"Санчо дуже часто показував таку гру на тренуваннях. Можливо, не так легко вивести це на поле, особливо коли у вас не було ритму деякий час.
Проте ми знаємо його якість, і ми знову переконалися в цьому сьогодні. Ми знали, що нам потрібна така гра Джейдона", — сказав наставник.
Нагадаємо, у першому матчі півфінального протистояння Боруссія мінімально перемогла паризький клуб. Найкращим гравцем поєдинку став Матс Гуммельс. Санчо провів усю гру на полі.
У поточному сезоні він зіграв за німецький клуб 12 матчів у Бундеслізі, забив 3 м'ячі та віддав 2 гольові передачі. Наразі англієць перебуває в Боруссії в оренді з Манчестер Юнайтед, яка закінчиться 30 червня 2024 року.