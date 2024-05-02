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20.04.2024 19:04 1393

Терзич: Нам потрібна така гра Санчо

Сьогодні 10:05 147 0
Терзич: Нам потрібна така гра Санчо
#Боруссія Дортмунд, #ПСЖ, #Ліга чемпіонів-2023/24, #Джейдон Санчо, #Едін Терзич

Джерело - ESPN.

Головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич розповів, що команді потрібна така гра Джейдона Санчо, яку він продемонстрував у півфіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Його слова передає ESPN.

"Санчо дуже часто показував таку гру на тренуваннях. Можливо, не так легко вивести це на поле, особливо коли у вас не було ритму деякий час.

Проте ми знаємо його якість, і ми знову переконалися в цьому сьогодні. Ми знали, що нам потрібна така гра Джейдона", — сказав наставник.

Нагадаємо, у першому матчі півфінального протистояння Боруссія мінімально перемогла паризький клуб. Найкращим гравцем поєдинку став Матс Гуммельс. Санчо провів усю гру на полі.

У поточному сезоні він зіграв за німецький клуб 12 матчів у Бундеслізі, забив 3 м'ячі та віддав 2 гольові передачі. Наразі англієць перебуває в Боруссії в оренді з Манчестер Юнайтед, яка закінчиться 30 червня 2024 року.

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