Джерело - Чемпіон.

Захисник Боруссії Дортмунд Матс Гуммельс став найкращим гравцем першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів з ПСЖ (1:0).

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Гуммельс зробив 4 успішних підкати, 3 вдалих виноси та був пройдений у дриблінгу лише один раз за гру.

"Ми зіграли сьогодні на вищому рівні. Це був дуже зрілий виступ з нашого боку. Ми допомагали один одному, щоб показати найкращий результат. Нелегко зберігати спокій і приймати правильні рішення в півфіналі Ліги чемпіонів, але ми робили це добре протягом довгих відрізків.

Звичайно, ми хочемо поїхати на "Вемблі", але вівторок у Парижі буде ще одним важким днем. Якщо ви хочете потрапити до фіналу, ви повинні бути в змозі втримати свої позиції в Парижі", — сказав Гуммельс після матчу.

Зустріч-відповідь відбудеться 7 травня в Парижі.

Нагадаємо, в іншій парі мадридський Реал з Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією.