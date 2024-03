Дортмундська Боруссія готова викупити у Манчестер Юнайтед вінгера Джейдона Санчо.

Про це повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг.

Футболіст нині виступає за німецький клуб на правах оренди.

Манчестер Юнайтед бажає отримати за Джейдона 35 мільйонів євро, і Боруссія готова виплатити цю суму. Проблемою може стати величезна зарплата Санчо. 23-річному англійцю доведеться піти на значне скорочення зарплати.

Після повернення до Боруссії в січні Санчо взяв участь у 10 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився 2 голами та 2 асистами.

⚫️🟡 News @Sanchooo10: The 23 y/o can really imagine staying long-term at Borussia Dortmund. However, for all parties involved it's still too early to say if that will happen. | #BVB



On one hand, there could still be changes in the coaching position at ManUtd. On the other hand,… pic.twitter.com/dkhAmJZ8i2