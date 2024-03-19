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Боруссія готова викупити Санчо у Манчестер Юнайтед

Сьогодні 18:10 123 0
Боруссія готова викупити Санчо у Манчестер Юнайтед
#Боруссія Дортмунд, #Манчестер Юнайтед, #Джейдон Санчо

Джерело - Чемпіон.

Дортмундська Боруссія готова викупити у Манчестер Юнайтед вінгера Джейдона Санчо.

Про це повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг.

Футболіст нині виступає за німецький клуб на правах оренди. 

Манчестер Юнайтед бажає отримати за Джейдона 35 мільйонів євро, і Боруссія готова виплатити цю суму. Проблемою може стати величезна зарплата Санчо. 23-річному англійцю доведеться піти на значне скорочення зарплати.

Після повернення до Боруссії в січні Санчо взяв участь у 10 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився 2 голами та 2 асистами.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед зацікавився 16-річним гравцем Металіста. Скаути "червоних дияволів" спостерігали за футболістом.

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