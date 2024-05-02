Хакімі — про матч-відповідь: Вдома все буде інакше

Марокканський захисник ПСЖ Ашраф Хакімі вважає, що поразка парижан (0:1) у першому матчі від дортмундської Боруссії не завадить його команді пробитися до фіналу Ліги чемпіонів у домашньому матчі-відповіді.

Його слова цитують на офіційному сайті УЄФА.

"Результат нас засмутив. Ми не скористалися своїми шансами, особливо у другому таймі. Знали, що робитиме Боруссія — це насамперед передачі за спини захисників. Нам треба пам'ятати про це. Тренер говорив із нами про такі закидання весь тиждень.

Вдома все буде інакше. За підтримки наших уболівальників на домашньому стадіоні все буде зовсім по-іншому.

Я дуже вірю в команду. Моменти, які створили сьогодні, доведемо до досконалості та реалізуємо вже наступного тижня", — повідомив футболіст.