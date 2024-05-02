Хакімі — про матч-відповідь: Вдома все буде інакше

Головне
Боруссія з голом Фуллькруга здолала ПСЖ у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 7475
Бостон із рекордним часом Михайлюка вийшов до другого раунду, Даллас Дончича переміг Кліпперс: результати плей-оф НБА
Сьогодні 07:39 2517
Рома зустрінеться з Баєром, Марсель прийме Аталанту: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 07:21 199
Астон Вілла прийме Олімпіакос, Фіорентина зіграє з Брюгге: розклад матчів Ліги конференцій
Сьогодні 07:00 232
Німеччина гарантувала собі п'ять команд у Лізі чемпіонів наступного сезону
Сьогодні 00:55 9003
Monte поступилися Liquid на ESL Pro League Season 19 з CS2
Вчора 23:22 215
Динамо розгромило Верес та продовжило гонитву за Шахтарем
Вчора 17:24 5524 1
Шахтар розгромив Чорноморець завдяки хет-трику зіркового новачка
Вчора 14:55 7382
Четвертий розгром поспіль: збірна України перемогла Іспанію на ЧС в Дивізіоні 1В
Вчора 14:43 11257
“Вона в Дніпрі, а уявляє, що в Дубаї". Алсу Алєйнікова: від чемпіонки до зрадниці, яка публічно ображає українців
Вчора 14:11 25059 25
Прямі трансляції
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 19:58 337
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 18:48 265
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 772
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 799
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
27.04.2024 08:01 998
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:57 1002
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:48 856
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:44 703
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:37 864
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 1069
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 408
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1519 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 1079
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 1048
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1389

Хакімі — про матч-відповідь: Вдома все буде інакше

Сьогодні 08:42 112 0
Хакімі — про матч-відповідь: Вдома все буде інакше
Фото: Xavier Laine

Джерело - Сайт УЄФА.

Марокканський захисник ПСЖ Ашраф Хакімі вважає, що поразка парижан (0:1) у першому матчі від дортмундської Боруссії не завадить його команді пробитися до фіналу Ліги чемпіонів у домашньому матчі-відповіді.

Його слова цитують на офіційному сайті УЄФА.

"Результат нас засмутив. Ми не скористалися своїми шансами, особливо у другому таймі. Знали, що робитиме Боруссія — це насамперед передачі за спини захисників. Нам треба пам'ятати про це. Тренер говорив із нами про такі закидання весь тиждень.

Вдома все буде інакше. За підтримки наших уболівальників на домашньому стадіоні все буде зовсім по-іншому.

Я дуже вірю в команду. Моменти, які створили сьогодні, доведемо до досконалості та реалізуємо вже наступного тижня", — повідомив футболіст.

Завдяки перемозі дортмундців Німеччина гарантувала участь п'яти командам у ЛЧ наступного сезону.

Матч-відповідь відбудеться 7 травня в Парижі.

В іншій грі 1/2 фіналу мадридський Реал з українцем Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Лукашенко закликав білоруських атлетів "бити морди" на Олімпіаді Лукашенко закликав білоруських атлетів "бити морди" на Олімпіаді 17810 2
Останнє коло Чарівника: 30 років тому загинув легендарний Айртон Сенна Останнє коло Чарівника: 30 років тому загинув легендарний Айртон Сенна 20185 1
Четвертий розгром поспіль: збірна України перемогла Іспанію на ЧС в Дивізіоні 1В Четвертий розгром поспіль: збірна України перемогла Іспанію на ЧС в Дивізіоні 1В 11257
Красюк: Давайте молитися за Ф’юрі Красюк: Давайте молитися за Ф’юрі 14890
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 32514
“Вона в Дніпрі, а уявляє, що в Дубаї". Алсу Алєйнікова: від чемпіонки до зрадниці, яка публічно ображає українців “Вона в Дніпрі, а уявляє, що в Дубаї". Алсу Алєйнікова: від чемпіонки до зрадниці, яка публічно ображає українців 25059 25
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 14214
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 139289 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 109582
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51740
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 24094
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 100076