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Челсі Мудрика зіграє з Тоттенгемом у перенесеному матчі АПЛ

Сьогодні 08:37 117 0
Челсі Мудрика зіграє з Тоттенгемом у перенесеному матчі АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Тоттенгем, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Челсі вдома зіграє проти Тоттенгема у межах перенесеного 26 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться у середу, 2 травня. Початок — о 21:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.

Наразі підопічні Маурісіо Почеттіно посідають 9 сходинку в турнірній таблиці, а Тоттенгем знаходиться на 5 місці.

Нагадаємо, у 35 турі АПЛ Челсі з українцем Михайлом Мудриком у складі зіграв унічию з Астон Віллою, а "шпори" поступилися Арсеналу Олександра Зінченка.

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