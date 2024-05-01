Реал продовжить контракт із ветераном клубу

Джерело - AS.

Півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос невдовзі продовжить контракт із клубом.

Про це повідомляє AS.

Зазначається, що новий договір вже затверджений і про нього офіційно повідомлять після матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії, який відбудеться 8 травня у Мадриді.

Німець виступає за "вершкових" з 2014 року. У поточному сезоні він відіграв 43 матчі за свій клуб, забив 1 м'яч та віддав 8 результативних передач.

Нагадаємо, королівський клуб з Андрієм Луніним у воротах у першій півфінальній грі розписав бойову нічию з німцями. Статистичний портал оцінив виступ українця.

Головний тренер Баварії Томас Тухель вважає, що мюнхенці для перемоги повинні були забивати іспанцям більше голів.