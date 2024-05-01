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25.04.2024 21:39 395

Реал продовжить контракт із ветераном клубу

Сьогодні 18:51 93 0
Реал продовжить контракт із ветераном клубу
#Баварія, #Реал Мадрид, #Тоні Кроос

Джерело - AS.

Півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос невдовзі продовжить контракт із клубом.

Про це повідомляє AS.

Зазначається, що новий договір вже затверджений і про нього офіційно повідомлять після матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії, який відбудеться 8 травня у Мадриді.

Німець виступає за "вершкових" з 2014 року. У поточному сезоні він відіграв 43 матчі за свій клуб, забив 1 м'яч та віддав 8 результативних передач.

Нагадаємо, королівський клуб з Андрієм Луніним у воротах у першій півфінальній грі розписав бойову нічию з німцями. Статистичний портал оцінив виступ українця.

Головний тренер Баварії Томас Тухель вважає, що мюнхенці для перемоги повинні були забивати іспанцям більше голів.

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