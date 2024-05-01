Стали відомі умови нового контракту Луніна з Реалом

Джерело - The Athletic.

Воротар Реала та збірної України Андрій Лунін близький до продовження трудової угоди з мадридським клубом.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, новий контракт буде розрахований до літа 2028 року. Очікується, що Андрій отримає значне підвищення заробітньої плати, яка буде відображати його статус основного воротаря. Переговори між сторонами вже перебувають на завершальній стадії.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося про інтерес до Луніна з боку Манчестер Юнайтед. Також українським голкіпером предметно цікавилася мюнхенська Баварія.

Напередодні, Андрій провів перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії. Українець запам’ятася шикарним сейвом вже на першій хвилині гри, але іспанські медіа продовжують критикувати його за невпевнену гру на виходах.