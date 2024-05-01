Де Россі: Є багато причин боятися Баєр

Джерело - TUTTOmercatoWEB.

Головний тренер Роми Даніеле Де Россі розповів, що є багато причин побоюватися Баєр, проти якого італійці зіграють у півфіналі Ліги Європи.

Його слова передає TUTTOmercatoWEB.

"Нам є чого побоюватися. Те, як Баєр грає, яка у них довга смуга позитивних результатів. Я дуже поважаю їхнього тренера. Є багато причин боятися їх. Варто поважати непереможність Баєра, попри те, що вони часто поступаються протягом гри. Наші суперники вміють досягати результату на останніх хвилинах. Тим не менш, наша команда вірить у себе", — сказав наставник.

Перший матч відбудеться 2 травня, початок — о 22:00. Пряма трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Рома здолала Мілан, а Баєр виявився сильнішим за Вест Гем. Раніше повідомлялося, що головний тренер "фармацевтів" Хабі Алонсо розглядає можливість підписання українського вінгера Жирони Віктора Циганкова.