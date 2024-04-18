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Рома позбавила Де Россі приставки «виконувач обов’язків»

Сьогодні 13:33 124 0
Рома позбавила Де Россі приставки «виконувач обов’язків»
#Де Россі, #Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Офіційний сайт Роми.

Рома офіційно оголосила про продовження контракту з легендою клубу, а нині головним тренером першої команди Даніеле Де Россі. 

Заява власників клубу, Раяна та Дена Фрідкіна, з’явилася на офіційному сайті. 

"Після вчорашньої зустрічі з Даніеле Де Россі ми раді повідомити, що він залишиться на посаді головного тренера Роми після закінчення цього сезону і в осяжному майбутньому. За час свого короткого перебування на посаді головного тренера він встиг вчинити позитивний вплив на весь клуб. 

Даніеле керує командою з повагою та відважністю, а його сила та глибока віра в клуб дійсно відповідають цінностям Роми, міста та неперевершених вболівальників. Ми продовжуватимемо працювати разом настільки наполегливо, наскільки це можливо, аби забезпечити майбутнє, на яке заслуговують вболівальники Роми. 

Ми дуже раді, що будуємо довгостроковий проект з Даніеле. Подальші подробиці будуть повідомлені найближчими днями. Forza Roma!", — йдеться в оголошенні. 

Нагадаємо, Де Россі замінив Жозе Моурінью на тренерському містку Роми на початку цього року. Під його керівництвом римляни змогли значно покращити турнірне положення в Серії А, а також пробитися до чвертьфіналу Ліги Європи.

Матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЄ з Міланом відбудеться сьогодні, 18 квітня. Після першого поєдинку мінімальна перевага на боці Роми — 1:0. 

Нагадаємо, попередній матч Роми в Серії А був перерваний через неприємний інцидент з Еваном Ндіка — гравцю стало погано під час матчу, він схопився за груди та не зміг продовжити гру. Втім, івуарієць був швидко доставлений у лікарню і вже перебуває в нормі. 

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