Арбітри в АПЛ можуть почати пояснювати свої рішення після перегляду VAR

Джерело - ESPN.

Англійська Прем'єр-ліга планує змусити арбітрів пояснювати уболівальникам свої рішення після перегляду системи VAR.

Про це повідомляє ESPN.

Зазначається, що таке рішення ще повинна затвердити АПЛ, однак очікується, що це буде формальністю і зміни запрацюють вже з наступного сезону.

"Одна з речей, які ви, можливо, бачили на турнірах ФІФА, таких як чемпіонат світу з футболу серед жінок, — це оголошення від судді, щойно він підходить до екрана. Тож ми дивимось на це, ми залишаємось відкритими для того, щоб використати це в Прем'єр-лізі. Було б дуже корисно, щоб арбітр міг поговорити з усіма людьми на стадіоні та пояснити своє рішення", — передає ESPN слова голови суддівського корпусу АПЛ Говарда Вебба.

Нагадаємо, окрім цього, клуби англійського чемпіонату розглядають можливість зміни системи покарань за порушення фінансового фейр-плей. Також вони можуть запровадити стелю зарплат із сезону-2025/26.