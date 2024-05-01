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25.04.2024 21:39 394

Арбітри в АПЛ можуть почати пояснювати свої рішення після перегляду VAR

Сьогодні 15:47 120 0
Арбітри в АПЛ можуть почати пояснювати свої рішення після перегляду VAR
#VAR, #Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - ESPN.

Англійська Прем'єр-ліга планує змусити арбітрів пояснювати уболівальникам свої рішення після перегляду системи VAR.

Про це повідомляє ESPN.

Зазначається, що таке рішення ще повинна затвердити АПЛ, однак очікується, що це буде формальністю і зміни запрацюють вже з наступного сезону.

"Одна з речей, які ви, можливо, бачили на турнірах ФІФА, таких як чемпіонат світу з футболу серед жінок, — це оголошення від судді, щойно він підходить до екрана. Тож ми дивимось на це, ми залишаємось відкритими для того, щоб використати це в Прем'єр-лізі.

Було б дуже корисно, щоб арбітр міг поговорити з усіма людьми на стадіоні та пояснити своє рішення", — передає ESPN слова голови суддівського корпусу АПЛ Говарда Вебба.

Нагадаємо, окрім цього, клуби англійського чемпіонату розглядають можливість зміни системи покарань за порушення фінансового фейр-плей. Також вони можуть запровадити стелю зарплат із сезону-2025/26.

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