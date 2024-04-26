Швеція стала першою країною, яка відмовилась від упровадження VAR

Джерело - The Telegraph.

Швеція стала першою країною, яка відмовилась від упровадження системи відеоповторів VAR.

Про це повідомляє The Telegraph.

Причиною такого рішення став опір уболівальників. Також зазначається, що 18 команд з 32 елітних команд та два округи виступили проти введення VAR.

Що ж до єврокубкових змагань, то раніше колишній прем'єр-міністр Швеції Фредрік Райнфельдт повідомляв, що шведські клуби можуть бути змушені використовувати систему відеоповторів у домашніх матчах під егідою УЄФА, проте за його словами, наразі такої загрози немає.

Нагадаємо, у межах 32 туру чемпіонату Іспанії відбувся скандальний матч, у якому суддя не зарахував гол Барселони і мадридський Реал переміг. Президент каталонського клубу заявив, що вимагатиме перегравання поєдинку, якщо підтвердиться, що гол Ламіна Ямала не зарахували помилково.

Зазначимо, що в Іспанії досі не діє система автоматичної фіксації гола. Нещодавно президент Ла Ліги пояснив причини її відсутності.