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25.04.2024 21:39 391

Лунін: Попереду ще домашня гра з Баварією

Сьогодні 13:28 195 0
Лунін: Попереду ще домашня гра з Баварією
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Баварія, #Реал Мадрид, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Український воротар Реала Андрій Лунін із нетерпінням очікує на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

Про це він написав у інстаграмі.

"Попереду ще домашня гра. Вперед", — йдеться в пості.

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Допис, поширений Andrii_Lunin (@lunin_andrey)

Нагадаємо, мадридці з українцем у воротах розписали бойову нічию у першій грі з Баварією. Раніше статистичний портал дав власну оцінку його виступу.

Головний тренер німецької команди Томас Тухель вважає, що мюнхенці для перемоги в першому півфіналі повинні були забивати іспанцям більше голів.

Матч-відповідь відбудеться 8 травня в Мадриді.

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