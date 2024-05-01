Лунін: Попереду ще домашня гра з Баварією

Джерело - Чемпіон.
Український воротар Реала Андрій Лунін із нетерпінням очікує на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.
Про це він написав у інстаграмі.
"Попереду ще домашня гра. Вперед", — йдеться в пості.
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Нагадаємо, мадридці з українцем у воротах розписали бойову нічию у першій грі з Баварією. Раніше статистичний портал дав власну оцінку його виступу.
Головний тренер німецької команди Томас Тухель вважає, що мюнхенці для перемоги в першому півфіналі повинні були забивати іспанцям більше голів.
Матч-відповідь відбудеться 8 травня в Мадриді.