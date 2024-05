Президент Баварії: У нас із Рангніком гарний діалог

Президент Баварії Герберт Хайнер висловився щодо можливого запрошення на посаду головного тренера Ральфа Рангніка.

Функціонер розповів про хід переговорів з фахівцем в інтерв'ю Bayern & Germany.

Herbert Hainer: "We are in good talks with Ralf, but we have to wait a few more days. He's an excellent expert on the football scene. If it happens, he's a very good choice" [@_kochmaximilian]