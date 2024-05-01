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Президент Баварії: У нас із Рангніком гарний діалог

Сьогодні 11:34 173 0
Президент Баварії: У нас із Рангніком гарний діалог
#Баварія, #Ральф Рангнік

Джерело - Чемпіон.

Президент Баварії Герберт Хайнер висловився щодо можливого запрошення на посаду головного тренера Ральфа Рангніка.

Функціонер розповів про хід переговорів з фахівцем в інтерв'ю Bayern & Germany.

"У нас із Ральфом гарний діалог, але нам потрібно почекати ще кілька днів.

Він чудовий фахівець у футбольному середовищі. Якщо все вийде, це буде дуже добрий вибір", — сказав Хайнер.

Нагадаємо, нещодавно як кандидат на заміну головному тренеру Баварії Томасу Тухелю, який покине клуб влітку, також розглядався Унаї Емері. Але напередодні іспанський фахівець продовжив контракт з Астон Віллою.

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