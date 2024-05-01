Президент Баварії: У нас із Рангніком гарний діалог

Джерело - Чемпіон.
Президент Баварії Герберт Хайнер висловився щодо можливого запрошення на посаду головного тренера Ральфа Рангніка.
Функціонер розповів про хід переговорів з фахівцем в інтерв'ю Bayern & Germany.
"У нас із Ральфом гарний діалог, але нам потрібно почекати ще кілька днів.
Він чудовий фахівець у футбольному середовищі. Якщо все вийде, це буде дуже добрий вибір", — сказав Хайнер.
Herbert Hainer: "We are in good talks with Ralf, but we have to wait a few more days. He's an excellent expert on the football scene. If it happens, he's a very good choice" [@_kochmaximilian]— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 30, 2024
Нагадаємо, нещодавно як кандидат на заміну головному тренеру Баварії Томасу Тухелю, який покине клуб влітку, також розглядався Унаї Емері. Але напередодні іспанський фахівець продовжив контракт з Астон Віллою.